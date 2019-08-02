تقرير.. أولهم محمد"حشيش".. صفقات مصرية في الدوري التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نجح نادي الصفاقسي التونسي في الحصول على خدمات مهاجم الأهلي عمرو جمال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

ويتواجد عمرو جمال حاليًا في تونس حيث وقع رسميًا لصفوف الصفاقسي بعد موافقة إدارة الأهلي على رحيل اللاعب.

جمال لم يكن اللاعب المصري الأول الذي يحترف في الدوي التونسي حيث سبقه العديد من اللاعبين الذين خاضوا نفس التجربة في وقت سابق.

ونرصد في هذا التقرير اللاعبين المصريين الذين سبقوا عمرو جمال إلى الدوري التونسي.

محمد حشيش

في عام 1991، ترك محمد حشيش صفوف نادي المقاولون العرب، ليخوض تجربة مع الملعب التونسي، وقتها لعب نهائي البطولة العربية أمام أوليمبيك البيضاوي المغربي وخسر بهدف دون رد.

وجاء تعاقد الملعب التونسي وقتها مع محمد حشيش لمدة موسمين مقابل مادي بلغ 10 الاف دينار تونسي.

عمرو مرعي

لاعب بيراميدز الحالي وإنبي السابق، خاض تجربة احتراف في الدوري التونسي عن طريق فريق النجم الساحلي في مايو 2017 قادمًا من نادي إنبي.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركيت فإن مرعي شارك في 43 مباراة مع النجم الساحلي بواقع ( 13 مباراة بدوري الأبطال) و (28 مباراة في الدوري التونسي) ومباراتين بكأس تونس سجل 10 أهداف وصنع 7 أهداف في معدل دقائق 2557.

وسجل عمرو مرعي 4 أهداف لفريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا كما سجل 6 أهداف في البطولة التونسية، ولم يسجل في بطولة الكأس.

عبد الرحمن عمرو الشهير ببوجي

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في يناير 2019، رحل عبد الرحمن عمرو الشهير ببوجي، لاعب نادي إنبي، إلى صفوف الاتحاد المنستيري التونسي، لمدة عام ونصف، على سبيل الإعارة.

صاحب الـ 20 عاما كان لعب للفريق الأول بنادي إنبي في موسم 2018 مع النادي البترولي.

أحمد العش

في يوليو 2019، تعاقد نادي اتحاد بن قردان التونسي مع أحمد العش، لاعب الأهلي السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

الفريق الذي قرر "العش" ارتداء قميصه، أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري التونسي ليضمن المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية الموسم الجديد.

محمد عادل جمعة

تعاقد نادي اتحاد بن قردان التونسي مع محمد عادل جمعة ظهير أيسر الزمالك والإسماعيلي السابق، في يوليو الماضي.

وقرر النادي التونسي التعاقد مع جمعة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعدما كان عقده انتهى مع طلائع الجيش.

محمد سليم

في ديسمبر 2018، تعاقد نادي الملعب التونسي مع المهاجم المصري محمد سليم في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات ونصف.

محمد سليم

في ديسمبر 2018، تعاقد نادي الملعب التونسي مع المهاجم المصري محمد سليم في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم ونصف.

ويملك سليم عدة تجارب مع الأندية الايطالية كان أخرها فارزي الذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي.