طارق يحيى: مستعد لتدريب الزمالك لمدة 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال طارق يحيى، المدير الفني لفريق الزمالك، إنه لا يعنيه أبدًا من يقول أنه ليس من قيمته وتاريخه التدريبي قبول مهمة مؤقتة لتدريب الزمالك.

وكان الزمالك قد أعلن تعيين طارق يحيى، مديرًا فنيًا مؤقتًا لالتزامه بخوض مباراة بدور الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا.

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وقال يحيى ـ في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة: "قيمة طارق يحيى صنعها نادي الزمالك وتاريخي بالكامل ينسب للزمالك ومستعد لقبول المهمة ولو لمدة ٢٤ ساعة فقط".

واسترسل المدير الفني للزماكل:"سأخوض مباراة بطل الصومال وبعدها سأرحل ولو طلبني الزمالك في أي وقت سألبي النداء".

ووجه يحيى الشكر لرئيس نادي الزمالك على تحمله مسئولية صناعة فريق قوي، مشيرًا إلى أن الفريق سيكون جاهزًا للفترة المقبلة بالشكل الأمثل.