الإسماعيلي يتعاقد مع المهاجم العراقي طارق همام

تعاقد نادي الإسماعيلي مع المهاجم العراقي طارق همام "23 عاما" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. وكان طارق همام قد فسخ تعاقده مع ناديه السابق الاستقلال الايراني بسبب أزمة حصوله على مستحقاته المتأخرة. وشارك همام مع منتخب العراقي الأول وتمكن من إحراز 4 أهداف وظهر بمستوى جيد وهو ما جعل مسئولي الإسماعيلي يفكرون في ضمه.

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