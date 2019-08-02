الجمعة المقبلة.. الإنتاج الحربي يواجه المصري وديا

يلتقي فريق الإنتاج الحربي مع المصري البورسعيدي وديا الجمعة المقبلة بستاد الاسماعيلية استعدادا للموسم الجديد. كان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ومحمد عبد الرازق بازوكا وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك. مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ومحمد عبد الرازق بازوكا وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك.

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