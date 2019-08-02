طنطا يضم مهاجم منتخب كينيا

تعاقد نادي طنطا مع جون ايفيري مهاجم منتخب كينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ضمن خطة دعم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد من الدوري الممتاز. للموسم الجديد من الدوري الممتاز. ويعول أيمن المزين المدير الفني للفريق على المهاجم في قيادة طنطا خلال مباريات الدوري بعد نجاحه في تصدرة المجموعة الثالثة والصعود لدوري الاضواء. قيادة طنطا خلال مباريات الدوري بعد نجاحه في تصدرة المجموعة الثالثة والصعود لدوري الاضواء. وبدأ أيمن المزين فترة الإعداد بالتدريب على استاد جامعة طنطا بمشاركة جميع اللاعبين.

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