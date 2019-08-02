دروجبا يقترب من رئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم

أقترب ديديه دروجبا أسطورة كرة القدم الأفريقية السابق، من الترشح لرئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم في الانتخابات المقبلة. وكشف موقع "أفريك سور 7" الإيفواري اليوم الجمعة، عنيه دروجبا للترشح لرئاسة الاتحاد الإيفواري وسيعلن عن الأمر بشكل رسمي في السابع من أغسطس الجاري. رسمي في السابع من أغسطس الجاري. وسيقوم دروجبا بالتجهيز للانتخابات المقبلة بالاتحاد الإيفواري والتي ستبدأ في ديسمبر من العام الجاري أو يناير .

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