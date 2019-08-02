قدم محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي، الشكر لزميله السابق محمد نجيب والمنتقل الي الجونة حديثا. قال محمد الشناوي عبر حساب الرسمي علي تويتر" محمد نجيب من اللاعيبة الرجالة المحترمة اللي اتعاملت Advertisements معها، ودايماً موجود في ظهر أي حد محتاجك" معها، ودايماً موجود في ظهر أي حد محتاجك" جدير بالذكر أن محمد نجيب انتقل لصفوف الجونة في صفقة انتقال حر.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيله عن الأهلي.. محمد الشناوي يوجه رسالة لمحمد نجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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