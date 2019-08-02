تعرف على طريقة التصويت لمحمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم

دخل النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة الأفضل في العالم، بعدما كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” عن المرشحين. وجاءت قائمة الأفضل في العالم كالتالي:

1- المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول. 2- البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس 3- الهولندى فرانكى دى يونج لاعب أياكس السابق وبرشلونة الحالى 4- الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة 5- السنغالى ساديو مانى مهاجم ليفربول 6- الهولندى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول Advertisements 7- الهولندى ماتيس دى ليخت مدافع أياكس السابق ويوفنتوس الجديد مدافع أياكس السابق ويوفنتوس الجديد 8- الإنجليزى هارى كين لاعب توتنام 9- البلجيكى إدين هازارد صانع ألعاب تشيلسى السابق وريال مدريد الجديد 10- الفرنسى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان. ونجح صلاح في التتويج مع ليفربول بدورى أبطال أوروبا، وتقديم عروض جيدة مع الفريق في الدوري الإنجليزي. صوت لصلاح من هــنــا

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