المقاصة يهزم حرس الحدود بهدف ميدو جابر وديا

فاز فريق الكرة بنادي مصر للمقاصة ، علي فريق حرس الحدود بهدف دون رد ، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة باستاد المكس ، في أولى المباريات الودية للمقاصة بمعسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا للموسم الكروي الجديد .
سجل هدف المقاصة ميدو جابر في الشوط الأول للمباراة.
ودفع أحمد حسام "ميدو" ، المدير الفني للمقاصة بتشكيل ضم كلا من :أحمد عادلفى حراسة المرمي واحمد محسن – أحمد عبد العزيز مودي – عاصم سعيد – شريف حازم ، فى خط الدفاع ومحمد توني – مصطفي شبيطه -ميدو جابر – شميلس بيكلي – محمد مسعد فى خط الوسط وصلاح امين في الهجوم.
واجري ميدو خلال الشوط الثاني عدد من التغيرات لمنح
وأشاد ميدو بالتجربة الودية امام الحرس ، في ظل وجود عناصر قوية و مميزة بالفريق المنافس ، ما جعل اللقاء احتكاكا قويا للاعبين.
وحرص اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة ، علي حضور المباراة بمقصورة استاد الحرس ، لدعم ومساندة الجهاز الفني للفريق وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.
ومن المقرر ان يلعب المقاصة أولي مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل امام الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر.
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