انتقد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، تدخل أمير وأحمد مرتضى في ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد لفريق الزمالك في الموسم المقبل. المدير الفني الجديد لفريق الزمالك في الموسم المقبل. وقال رضا عبد العال :" أمير وأحمد لم يمارسا كرة القدم من قبل على اي أساس يسافرا إلى أوروبا من أجل التفاوض مع مدرب الزمالك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رضا عبدالعال ينتقد أمير وأحمد مرتضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.