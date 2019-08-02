كلف مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان محمد خلف رئيس لجنة التسويق بالنادي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل إتمام التعاقد مع الدولى العراقى هُمام طارق لاعب وسط المنتخب العراقى ونادى الاستقلال الايرانى . ونادى الاستقلال الايرانى . وكان اللاعب قد وقع بالفاكس علي التعاقد مع النادى الإسماعيلى كموافقة مؤقتة على التعاقد مع النادى الإسماعيلى . همام طارق هو لاعب عراقي دولي منذ 2012 صاحب ال 23 عاما يلعب بقدمه اليسري ، يجيد اللعب في كل المراكز تحت المهاجم خاصة صانع الألعاب والباك رايت . دولي منذ 2012 صاحب ال 23 عاما يلعب بقدمه اليسري ، يجيد اللعب في كل المراكز تحت المهاجم خاصة صانع الألعاب والباك رايت . لعب لأندية القوة الجوية واهلي دبي والظفرة الاماراتيين واخيرا استقلال طهران الايراني ، خاص مع المنتخب العراقي الاول 52 لقاء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي في الإمارات لإتمام التعاقد مع نجم منتخب العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.