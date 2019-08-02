العراق يقتنص فوزا شاقا من فلسطين ويتصدر مجموعته بغرب آسيا

تصدر المنتخب العراقي، المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا، بعد فوزه الصعب على فلسطين، اليوم الجمعة، بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد كربلاء، ضمن الجولة الثانية.



وسجل هدفي العراق اللاعبان مهند كرار وحسين علي، فيما سجل هدف فلسطين الوحيد، اللاعب إسلام البطران.



ورفع العراق رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين، حققهما بعد الفوز السابق على لبنان في الافتتاح، فيما توقف رصيد فلسطين عند 3 نقاط في المركز الثاني.



باغت المنتخب الفلسطيني نظيره العراقي بهدف أول مع الدقيقة الثانية بالمباراة، من ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب الوسط محمد يامين، انبرى لها بنجاح اللاعب إسلام البطران المحترف في صفوف الجزيرة الأردني، ووضع الكرة على يمين الحارس جلال هاشم.



أشعل هذا الهدف اللقاء منذ البداية، وبالتالي فرض المنتخب العراقي إيقاعه السريع وهجومه المشدد، فتوالت الفرص تباعًا عن طريق رأسية محمد كرار، وتسديدات حسين علي المتنوعة على مرمى الحارس رامي حمادة.



المنتخب العراقي واصل هجومه، وبحثه عن التعادل ونجح في الدقيقة 21 من ركنية لعبها حسين علي وتابعها مهند كرار مباشرة على يمين الحارس رامي حمادة في القائم الأيمن والمرمى مدركًا التعادل.



المنتخب الفلسطيني كاد يلدغ العراق مرة ثانية، من كرة مرتدة سريعة، بدأها عدي الدباغ ومررها إلى محمد بلح، الذي مرر بدوره لصاحب الهدف الأول إسلام البطران انفرد بها ووضعها في العارضة، مضيعًا فرصة مهمة للفدائي للتقدم ومفاجأة العراق مرة ثانية.



استمر تفوق العراق في الاستحواذ والانتشار والتحرك الهجومي من خلال الثنائي همام طارق في المحور الأيمن، وحسين علي من اليسار، ونجحا تمامًا في تشكيل الخطورة على المرمى الفلسطيني.



وفي المقابل منع تقدم الظهيرين عبد الله جابر وموسى فيراوي، لينتهي الشوط الأول 1-1.



مع بداية الشوط الثاني أجرى سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب العراقي، تغييره الأول بدخول اللاعب علاء عباس، مكان طارق همام، لتتحول طريقة اللعب إلى 4/4/2، مع تواجد عباس إلى جانب كرار كمهاجم ثانٍ.



تغيرت الطريقة صحيح، لكن بلا أي أنياب هجومية حقيقية، ليعود مدرب أسود الرافدين ويجري تغييره الثاني باشراك مازن فياض مكان محمد قاسم، لتعزيز الهجوم عبر تحركه في الجناح الأيمن.



رد المنتخب الفلسطيني بتغييره الأول عبر إشراك المهاجم رامي مسالمة مكان زميله محمد بلح المصاب.



ولم تتوقف المحاولات العراقية، إلى أن نجح في الحصول على ركلة جزاء بالدقائق الأخيرة، نفذها بنجاح حسين علي وأحرز منها الهدف الثاني وهدف التقدم، لينتهي اللقاء بفوز صعب للعراق 2-1.



المصدر: موقع كورة