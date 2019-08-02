رياضة | الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة أهلي بني غازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة أهلي بني غازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ، ضمن برنامج اعداد الفريق لملاقاة أهلى بنى غازى اللليبى فى إطار مواجهات دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية أبرزها الضغط العالى والتسديد بعيد المدى بجانب كيفية التحرك السريع فى المساحات الخالية.

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التدريب شهد تواجد الثنائى باللاعبين الجدد أحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا.

كما تطرق المران لخوض لاعبى الفريق بعض التدريبات البدنية تحت إشراف مخطط الأحمال التونسى أكرم إبراهيم علياوى.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين وظهر اصرار كل لاعب على تقديم أفضل ما لديه لنيل ثقة المدير الفنى للتواجد فى المباريات بشكل أساسى.