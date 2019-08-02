رياضة | 4 مباريات نارية تنتظر تشيلسي في أغسطس.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مباريات نارية تنتظر تشيلسي في أغسطس.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم تشيلسي آداءا أكثر من رائع في الموسم الماضي، حيث قاده ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الحالي لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى والمؤهل لدوري أبطال أوروبا بالإضافة لتتويجه بالدوري الأوروبي على حساب آرسنال.

تنتظر فرانك لامبارد المدير الفني الحالي للبلوز ونجمه السابق مهمة صعبة للغاية، حيث يطمح لتحقيق إنجازات مع فريقه وإضافتها لسيرته الذاتية.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي مباريات تشيلسي المرتقبة في أغسطس.

- الأحد 11 أغسطس 2019 :

مانشستر يونايتد وتشيلسي الساعة 5 ونصف مساءً

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- الأحد 18 أغسطس 2019 :

تشيلسي وليستر سيتي الساعة 5 ونصف مساءً

- السبت 24 أغسطس 2019 :

نوريتش سيتي وتشيلسي الساعة 1 ونصف ظهراً

- السبت 31 أغسطس 2019 :

تشيلسي وشيفلد يونايتد الساعة 4 عصراً