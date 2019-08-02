رياضة | ماركا تكشف عن تشكيل برشلونة الأساسي للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تكشف عن تشكيل برشلونة الأساسي للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن سوق انتقالات برشلونة لم يغلق ولا يزال مدرب الفريق إرنستو فالفيردي ينتظر قدوم ظهير أيسر مناسب بديل لجوري ألبا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن على الرغم من قيام برشلونة بتغطية باقي المراكز لكن من الممكن أن يُعزز خط الهجوم أكثر ولا يزال النادي يحاول التوقيع مع نيمار.

ورصدت الصحيفة الإسبانية تشكيلة برشلونة المتوقعة بالموسم الرياضي الجديد 2019/2020:

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حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليت، سيميدو

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، آرتور ميلو

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان