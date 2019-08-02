رياضة | ضربة موجعة للنصر قبل انطلاق الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة للنصر قبل انطلاق الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضربة موجعة بعد إيقاف نجم وسطه عن المباراة الأولى في الدوري السعودي، المقرر انطلاقها يوم ٢٢ أغسطس الجاري.

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وكشف الإعلامي الرياضي بندر العتيبي، عن غياب البرازيلي بيتروس في مباراة العالمي الأولى بالدوري أمام نادي ضمك.

وجاءت عقوبة اللاعب بناءًا على عقوبة أثناء تواجده بالدوري البرازيلي رفقة فريقه ساوباولو، لتطبق العقوبة بعد مرور موسم كامل على انتقاله لصفوف العالمي.