رياضة | ماذا قال رونالدو لـ "ديبالا"؟.. أترك يوفنتوس وأذهب لهذا الفريق لتكون "بطلًا"!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال رونالدو لـ "ديبالا"؟.. أترك يوفنتوس وأذهب لهذا الفريق لتكون "بطلًا"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الأرجنتيني "ديبالا" نجم يوفنتوس الإيطالي من الإنتقال لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن الأرجنتيني "ديبالا" استطلع رأي زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بشأن ارتداء قميص الشياطين الحمراء في الموسم المقبل.

ونصح "رونالدو" زميله "ديبالا" بالإنتقال لمانشستر يونايتد عبر رسالة على تطبيق "واتس آب" جاء فيها: " هذا الانتقال فرصة جيدة له، لأن مانشستر يونايتد هو من جعله بطلا، ويمكن أن يتكرر نفس السيناريو مع اللاعب الأرجنتيني".

ويسعي نادي يوفنتوس لرحيل "ديبالا" ليوفنتوس الإيطالي لضم مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو.