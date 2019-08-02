رياضة | بعد رحيل مالكوم.. نجم جديد في طريقه للخروج من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيل مالكوم.. نجم جديد في طريقه للخروج من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميراندا لاعب برشلونة الإسباني بات في طريقه للانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي البرسا طلبوا 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات من يوفنتوس لأجل ميراندا مع خيار أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة من المحتمل أن تُحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل تقارب وجهات النظر بين مسؤولي الفريقين.