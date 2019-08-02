رياضة | مراد باتنا في الجزيرة الإماراتي رسمياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراد باتنا في الجزيرة الإماراتي رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي الجزيرة الإماراتي صفقة التعاقد مع المغربي مراد باتنا بشكل رسمي اليوم الجمعة وسط منافسة مع الزمالك.

وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده مع المغربي مراد باتنا بصفقة انتقال حر لمدة موسم قابل للتجديد.

أعرب باتنا عن سعادته بانتقاله للجزيرة، مشددا على أن هدفه حصد البطولات رفقة فريقه الجديد لإسعاد الجماهير.

أشار باتنا إلى أن المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا، خاصة أن نادي الجزيرة يمتلك إمكانيات مميزة، وشرف لأي لاعب ارتداء قميصه