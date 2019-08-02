رياضة | المقاصة يهزم حرس الحدود بهدف ميدو جابر وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يهزم حرس الحدود بهدف ميدو جابر وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، علي فريق حرس الحدود بهدف دون ردK في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة باستاد المكس، في أولى المباريات الودية للمقاصة بمعسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا للموسم الكروي الجديد .

سجل هدف المقاصة ميدو جابر في الشوط الأول للمباراة.

ودفع أحمد حسام "ميدو" ، المدير الفني للمقاصة بتشكيل ضم كلا من :أحمد عادل فى حراسة المرمي واحمد محسن – أحمد عبد العزيز مودي – عاصم سعيد – شريف حازم ، فى خط الدفاع ومحمد توني – مصطفي شبيطه -ميدو جابر – شميلس بيكلي – محمد مسعد فى خط الوسط وصلاح امين في الهجوم.

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واجري ميدو خلال الشوط الثاني عدد من التغيرات لمنح الفرصة لمزيد من اللاعبين للوقوف على مستواهم الفنى والبدني.

وأشاد ميدو بالتجربة الودية امام الحرس ، في ظل وجود عناصر قوية و مميزة بالفريق المنافس ، ما جعل اللقاء احتكاكا قويا للاعبين.

وحرص اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة ، علي حضور المباراة بمقصورة استاد الحرس ، لدعم ومساندة الجهاز الفني للفريق وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلعب المقاصة أولي مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل امام الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر.