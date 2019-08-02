رياضة | هل يغزو إنجلترا؟.. تشكيل مانشستر يونايتد بعد الصفقات الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يغزو إنجلترا؟.. تشكيل مانشستر يونايتد بعد الصفقات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، مقابل 80 مليون إسترليني، ليُصبح بذلك أغلي مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي كورة القدم.

يعد ماجواير من أفضل قلوب الدفاع في العالم، حيث أشارت "سكاي سبورت" بأن مدافع ليستر لا يوجد أي قلب دفاع مثله لديه نسبة الفوز في الصراعات الهوائية في موسم 18/19 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات المانيو أيضًا قريبًا من إغلاق صفقتي ديبالا وماندوزكيتش من يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفيما يلي تشكيلة مان يونايتد للموسم الكروي الجديد :-