رياضة | مؤشر جديد يُقرب بوجبا من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يُقرب بوجبا من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد موقع "BBC SPORTS" أن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيغيب بشكل رسمي عن مباراة فريقه أمام ميلان الإيطالي، والتي ستجمع الفريقين مساء الغد وديًا.

وقال الموقع الإنجليزي، أن سولشاير المدير الفني لليونايتد أكد لقناة النادي أن بوجبا لن يكون متواجد مع الفريق غدًا في المباراة الودية أمام الروسونيري بسبب معاناته في مشاكل في الظهر.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن بوجبا بات قريبًا من أي وقتٍ مضي من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.