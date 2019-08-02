رياضة | ألميريا بعد استحواذ تركي آل الشيخ: "اللي يلعب معانا يستحمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألميريا بعد استحواذ تركي آل الشيخ: "اللي يلعب معانا يستحمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني على تويتر على الترحيب بالمستشار تركي آل الشيخ المالك الجديد للنادي. ونشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة " اللي يلعب معانا يستحمل"، وهي الجملة الشهيرة لتركي آل الشيخ. Advertisements ونجح تركي آل الشيخ في شراء ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني مقابل 27 مليون يورو قبل أن يقرر تعيين محمد جمال العاصي مديرا تنفيذيا للنادي.

Advertisements