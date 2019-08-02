رياضة | بعد ضم ماجواير.. مانشستر يونايتد على مشارف ضم زميل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضم ماجواير.. مانشستر يونايتد على مشارف ضم زميل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب مسؤولو نادي مانسستر يونايتد من إتمام التعاقد مع الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس وذلك من أجل تدعيم خط هجوم الشياطين في الموسم الرياضي الجديد.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير "دي مارزيو" أن هناك تفاصيل قليلة تفصل إتمام مانشستر يونايتد للصفقة التبادلية مع يوفنتوس بالحصول على خدمات باولو ديبالا مقابل روميلو لوكاكو.

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كما أشار "دي مارزيو" إلى أن هناك أيضًا إمكانية لحصول مانشستر يونايتد على خدمات المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

ويريد ديبالا الرحيل عن صفوف يوفنتوس بعد أن أصبحت فرصته ضئيلة في المشاركة أساسياً في ظل وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن مانشستر يونايتد ضم منذ قليل الدولي الإنجليزي ماجواير مدافع ليستر سيتي.