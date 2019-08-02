الان تتابع الاتحاد الآسيوي يعاقب موهادوف بالإيقاف أربع سنوات بسبب المنشطات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف اللاعب التركماني موهادوف سليمان، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة أربع سنوات، بسبب مخالفته تعليمات مكافحة المنشطات.
ونشر الاتحاد الآسيوي بياناً عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه اعتبار موهادوف مذنبا بمخالفة التعليمات، بعد الاختبار الذي أجراه خلال نهائيات بطولة كأس أمم آسيا في الإمارات.
وسبق لماهادوف مهاجم نادي اتش تي تي يو التركماني، أن فاز بجائزتي الهداف وأفضل لاعب في بطولة كأس رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في
عام 2014.
وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بالحفاظ على كرة القدم خالية من المنشطات، والمحافظة على نزاهة اللعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يعاقب موهادوف بالإيقاف أربع سنوات بسبب المنشطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.