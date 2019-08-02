شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لحسم المهاجم الإفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف مسؤولو الأهلى جهودهم لحسم التعاقد مع مهاجم إفريقى، لتدعيم الصفوف، وفقًا لرغبة مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، الذى شدد على ضرورة التعاقد مع رأس حربة صريح.

ووضعت لجنة التعاقدات بالنادى عددًا من السير الذاتية لبعض المهاجمين الأفارقة لاختيار أفضلهم والإعلان عن ضمه خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى، يخضع الثنائى وليد سليمان ورمضان صبحى، لاختبار طبى لتحديد موقفهما من المشاركة فى التدريبات الجماعية بعد تعرضها للإصابة خلال مباراة الزمالك الأخيرة فى الدورى ومداهمة الآلام لهما. ويعانى سليمان من إجهاد عضلى، فيما تعرض صبحى لكدمة فى وجه القدم تهدد بعدم قدرته على المشاركة فى التدريبات.

فى السياق ذاته، يواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، فى دور الـ 64 لدورى رابطة الأبطال الأفريقى.

وحرص المدير الفنى على إعداد ملخص لمباريات الفريق السودانى، للوقوف على نقاط القوة والضعف لاستغلالها فى المباراتين المقبلتين، وحذر المدير الفنى لاعبيه من التهاون بالمنافس، والسعى لتحقيق فوز كبير فى مستهل المشوار الأفريقى.

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وتماثل محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، للشفاء من إجهاد العضلة الضامة الذى تعرض له قبل معسكر الفريق بالإسكندرية قبل مواجهتى الزمالك والمقاولون فى ختام مسابقة الدورى.

وأعلن الجهاز الطبى جاهزية محمود وحيد للمشاركة فى المران الجماعى بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى خضع له.

فيما حدد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، برنامجًا خاصًا للثنائى محمود متولى ومحمد مجدى قفشة، لتنفيذه خلال اليومين المقبلين، لتجهيزهما للمشاركة فى المباريات، بداية من مواجهة بطل السودان.

وبدأ أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق، فى تنفيذ برنامج بدنى خاص لتجهيز اللاعبين، والوصول بمعدلات اللياقة إلى مستواها الطبيعى، استعدادا لمباراتى «اطلع بره».

وركز أليخاندرو على الجانب البدنى فى مران الفريق، أمس، بالتنسيق مع مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، بهدف رفع مستوى لياقة اللاعبين، والوصول بها إلى المعدل الطبيعى، فى إطار التحضير لضربة البداية بدورى أبطال أفريقيا أمام فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان.

وكان لاسارتى حرص على منح اللاعبين راحة بعد انتهاء مباراة الزمالك ونهاية مسابقة الدورى العام بشكل رسمى.