شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقترب من التعاقد مع ثنائى سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت إدارة النادى الإسماعيلى على موافقة مسؤولى سموحة بضم الثنائى محمد حمدى زكى، ومحمود معاذ الظهير الأيسر لتدعيم صفوف الفريق لمدة 3 مواسم، مقابل 3 ملايين جنيه.

وينتظر الإعلان الرسمى عن الصفقتين خلال الساعات المقبلة، وكان الإسماعيلى، أعلن التعاقد مع ثنائى الزمالك، أحمد مدبولى ومحمود دونجا، لمدة 3 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل.

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فيما واصل الدراويش تدريباته اليومية، ضمن برنامج إعداد الفريق لملاقاة أهلى بنى غازى مطلع سبتمبر المقبل، ضمن جولة الذهاب بدور الــ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

واشتمل المران الذى خاضه اللاعبون أمس الأول على الجوانب البدنية أبرزها العدو السريع وفق توقيت محدد قبل أن يتطرق للقفز عبر الكرات المطاطية بجانب الحصص الأخرى التى من شأنها رفع المعدلات البدنية للاعبين وذلك تحت إشراف مخطط الأحمال أكرم علياوى.

كما تضمن التدريب على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة التسليم والتسلم والهجوم المرتد بأقل عدد من اللاعبين وتألق خلالها أكثر من لاعب واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين، حيث حرص المدير الفنى محمود جابر، على إيقافها من أجل تصحيح الأخطاء، كما خاض حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت إشراف سعفان الصغير، واشتملت على كيفية التعامل مع تسديدات الفريق المنافس والكرات العرضية بجانب قياس سرعة رد الفعل لدى كل حارس، وحرص مدرب حراس المرمى، على منح عدة نصائح حول كيفية التعامل مع ضغوط المواجهات الكبرى.