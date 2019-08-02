شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستعد لمواجهة العربي الكويتي بالفوز على أسوان بخماسية وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، فوزا وديا ومعنويا مهما قبل انطلاق الدورى على هامش معسكره المقام ببرج العرب بعد الفوز على أسوان ممثل الجنوب والصاعد مؤخرا إلى الدورى الممتاز بخمسه أهداف مقابل هدف واحد.

أحرز منها خالد قمر هدفين وجدو وسيد سالم ومحمد عبدالمجيد من ضربة جزاء.

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واستفاد طلعت يوسف المدير الفنى منها فى الوقوف على مستوى أكثر من لاعب وشهدت المباراة تألق أحمد حجى الوافد الجديد من أسوان ومروان عطية لاعبى فريق الشباب بالنادى ومحمود شعبان وخط الدفاع والحارس محمود الزنفلى وكريم الديب وأحمد رفعت وخالد قمر.

على صعيد آخر، بدأ الجهاز الفنى لزعيم الثغر تحضيراته لمواجهة العربى الكويتى فى إطار منافسات البطولة العربية بالكويت، ويدرس طلعت يوسف إمكانية التوجه إلى الكويت قبل أسبوع من المباراة حتى يستطع اللاعبون التأقلم على الطقس بالكويت لاسيما فى ظل قيام الفريق المنافس العربى الكويتى بالاستعداد للمباراة بمعسكر بإسبانيا.

وحرص الجهاز الفنى خلال التدريبات الأخيرة ببرج العرب على تدريب الفريق فى أماكن جبلية شديدة الحرارة وعلى ثلاث مرات حتى يتعود لاعبو الفريق على تلك الأجواء.

ويدرس الجهاز الفنى تكليف اللواء عبدالجليل الإمام مدير الكرة بالنادى والمسؤول عن الجانب الإدارى بالسفر إلى الكويت للتعرف عن قرب على الأجواء هناك وحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب.