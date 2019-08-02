شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات القسم الثانى تجدد الخلاف بين أندية المظاليم والجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أول رد فعل لقرارات اللجنة المشكلة لتحديد شكل القسم الثانى في الموسم الكروى الجديد والتى يترأسها الكابتن خالد كامل، رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى، والنائب عاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، ومحمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل، والتى كان أبرزها توسيع شكل المسابقة وزيادة عدد الأندية إلى 16 فريقا بكل مجموعة بدلا من 12 فريقا والإبقاء على أندية تحرير أسوان والتعدين والشمس وكفر الشيخ.

أرسل نادى بنى سويف، برئاسة على سليم، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يعترض فيه على زيادة عدد أندية القسم الثانى وطالب بعدم المساس بنظام الهبوط، الذي طبق بالموسم الماضى، حيث أن تقليص عدد الأندية الهابطة بعد نهاية المسابقة يعد مخالفا للقواعد والقوانين، ويفتح الباب أمام الأندية للطعن على نظام المسابقة أمام الفيفا.

وطالب نادى بنى سويف في خطابه عدم مكافأة الأندية الهابطة على حساب الكادحين وذلك لعدم الانشقاق وفى نهاية الخطاب، تمسك بنى سويف بنظام المسابقة المعلن عنها، وهو وجود 12 فريقا بكل مجموعة، وعدم المساس بنظام الهبوط.

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وفى مركز شباب ملوى سيطرت حالة من الاستياء الشديد داخل مجلس إدارة مركز شباب ملوى، برئاسة أحمد يحيى الصواف، وقرر مجلس إدارة المركز تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم، وذلك لرفض التوصيات الأخيرة قبل اعتمادها رسميا.

وهدد مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوى في حالة عدم استجابة الاتحاد لقرار عدم هبوط 4 فرق من القسم الثانى للثلاث مجموعات، برفع شكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بدعوى التلاعب بنظام المسابقة، وإقرار تصعيد بعض الفرق دون غيرها.

والجدير بالذكر أن مركز شباب ناصر ملوى احتل المركز الثالث عشر، بمجموعة الصعيد، برصيد 14 نقطة، وهبط برفقة الوليدية، والنصر للتعدين، وتحرير أسوان، قبل أن ينقذ قرار اللجنة فريقى النصر للتعدين، وتحرير أسوان من الهبوط، مما أثار غضب أبناء ملوى.

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ومن جانبه فتح حمدى حفيظ الجميعى، رئيس نادى الجزيرة مطروح، النار على توصيات اللجنة الأخيرة وطالب باتخاذ موقف موحد من الأندية المضارة ومنها دمياط وتلا وبورتو السويس مشيرا إلى أن الجزيرة مطروح وبورتو السويس تحديدا يمتلكان نفس رصيد نقاط تحرير أسوان الباقى بالمسابقة بتوصية وأنه لن يسكت على حق ناديه.

وكان اجتماع اللجنة المشكلة باتحاد الكرة قد شهد تقدم محمد الطويلة، باقتراح بضم نجوم المستقبل إلى أندية الصعيد بالمجموعة الأولى وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض.

وتقدم باقتراح جديد بحيث تواجه الأندية الهابطة من القسم الثانى أندية الترقى من القسم الثالث لتحديد الأندية الأحق بالبقاء بالمسابقة وهو الأمر الذي رفضه خالد كامل، رئيس اللجنة ورئيس لجنة مسابقات القسم الثانى لضيق الوقت أيضا.

وكانت اللجنة المشكلة لتعديل شكل المسابقة قد اتخذت تلك التوصية لعرضها على اتحاد الكرة واعتمادها خلال ساعات وفى حالة الموافقة سيكون شكل المسابقة في الموسم الجديد وقبل اعتماد الجداول بصفة رسمية على النحو التالى:

مجموعة الصعيد وتتشكل من 16 فريقا وهى: الألومنيوم، سوهاج، طهطا، ديروط، المنيا، التليفونات، بنى سويف، الفيوم، الإعلاميين، بترول أسيوط، شبان قنا، أبوكساه، كيما أسوان، البنك الأهلى، النصر للتعدين، تحرير أسوان.

وتضم مجموعة القاهرة 16 فريقا وهى: النصر، الترسانة، سيراميكا، منتخب السويس، القناة، المريخ، الزرقا، جمهورية شبين، كوكاكولا، النجوم، الداخلية، بتروجت، الشمس، الشرقية، نجمة سيناء، السكة الحديد.

فيما تضم مجموعة بحرى 16 فريقا وهى: الرجاء، الحمام، الأوليمبى، فاركو، أبوقير، دمنهور، غزل المحلة، البلدية، المنصورة، المالية، بيلا، دكرنس، بدواى، مياه البحيرة، الحرية، كفر الشيخ.