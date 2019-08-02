شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يخاطب مانشستر سيتى لضم «سانى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم بايرن ميونخ عرضا جادا لمانشستر سيتى، للحصول على خدمات المهاجم ليروى سانى، وذلك قبل أيام من غلق موسم الانتقالات الصيفية في إنجلترا.
وأكدت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن النادى البافارى تجنب في الأيام الماضية التعليق أكثر حول إمكانية إبرام الصفقة، بعدما انتقد رئيس النادى، كارل هاينز رومينيجه، المدير الفنى نيكو كوفاتش، بعدم رفع سقف التوقعات بخصوص إبرام الصفقة مبكرا ورهانه على انتقال سانى إلى «آليانز أرينا».
وأوضح المدرب الكرواتى مؤخرا أن ظهور سانى بقميص البايرن لم يعد سوى مجرد مسألة وقت، وفى تعليقه على تصريحات المدرب، قال رومينيجه «لم تعجبنى تصريحاته، لدينا علاقة جيدة مع مانشستر سيتى ومدربنا السابق بيب جوارديولا، وما زال سانى مرتبطا بعقده مع ناديه».
وقدم كوفاتش اعتذاره لجوارديولا عن تصريحاته بخصوص لاعب السيتيزنس، والتحدث «بشكل هجومى» حول «تفاؤله الكبير» بخصوص ضم سانى.
ولا يزال مستقبل اللاعب صاحب الـ23 عاما يمثل جدلا في الصحف الألمانية، التي تؤكد أن سيتى جوارديولا يتفاوض لضم بديل سانى، والذى سيكون اللاعب ميكيل أويارزابال، لاعب ريال سوسييداد الإسبانى.
وكان سانى يلعب بصفوف شالكه حتى صيف 2016 عندما اشتراه سيتى مقابل نحو 50 مليون يورو، وتبلغ قيمته السوقية حاليا ضعف هذا الرقم.
وتشير تقارير إلى أن الجناح الألمانى، الذي سينتهى عقده مع سيتى في 2021، رفض عدة عروض لتجديد عقده مع ناديه المتوج بلقب البريمييرليج للموسم الثانى على التوالى.
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