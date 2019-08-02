شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى كوريا الجنوبية بسبب «رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت أزمة خلال الساعات الأخيرة، بعد غياب الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، عن مباراة اليوفى أمام فريق نجوم الدورى الكورى الجنوبى.

وكشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن جماهير كوريا الجنوبية لجأت إلى القضاء من أجل رفع دعاوى تطالب بتعويضات ضخمة بعد غياب رونالدو عن مباراة السيدة العجوز الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن ماوريسيو سارى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، رفض الدفع برونالدو، فى اللقاء الذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا، حيث كان فى انتظار مشاركة «الدون»، إلا أنه لم يشارك فى المباراة، إذ إن العقد المبرم بين منظمى اللقاء ونادى يوفنتوس يلزم السيدة العجوز بإشراك رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل.

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من جانبه قال المحامى كيم مين كى إن الشركة عليها دفع تعويضات لـ60 ألف مشجع حضروا اللقاء، وقدرها نحو 56 مليون دولار، موضحًا: «الكثيرون اشتروا تذاكر لرؤية رونالدو فى الملعب. المنظم أعلن أن الاتفاق مع يوفنتوس نص على أن يشارك رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل ويعقد جلسة توقيع للجمهور».

وأضاف: «عادة فى مثل هذه الحالات المدعون يجب أن يحصلوا على ثمن التذاكر، لكن هذه حالة خاصة لأن الشركة خدعت المشاهدين بإعلان كاذب».

كما قالت رابطة أندية الدورى الكورى الجنوبى إنها أرسلت خطاب احتجاج إلى يوفنتوس بداعى خرق بنود التعاقد، إلا أن أنييلى سعى إلى توضيح موقف ناديه فى هذه القضية لرئيس الرابطة كوون أوه جاب.

فيما رفض أندريا أنييلى، رئيس نادى يوفنتوس، اتهام ناديه بأنه تصرف بطريقة غير مسؤولة بعد غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة ودية أمام نجوم الدورى الكورى الجنوبى الأسبوع الماضى، نافيا مزاعم عدم احترام رابطة الدورى الكورى الجنوبى، مبررا غياب صاروخ ماديرا عن المباراة الودية بعدم جاهزية اللاعب للمشاركة، لشعوره بإجهاد عضلى بعد المواجهة أمام إنتر ميلان قبل 48 ساعة فقط من المباراة التى خاضها الفريق فى العاصمة الكورية سول.

وألقى أنييلى باللوم على الظروف التى سبقت انطلاق المباراة بعدما استغرق الأمر من يوفنتوس أكثر من ساعتين لمغادرة المطار ليصل إلى ملعب المباراة بعد 15 دقيقة من الموعد الأصلى للانطلاق.