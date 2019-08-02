شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من طارق يحيى بعد تعيينه مديرًا فنيًا مؤقتًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا يعنيه أبدا من يقول إنه ليس من قيمته وتاريخه التدريبي قبول مهمة مؤقتة لتدريب الزمالك. Advertisements ووجه مدرب الزمالك رسالة لهؤلاء مفادها: «قيمة طارق يحيى صنعها نادي الزمالك وتاريخي بالكامل ينسب للزمالك وكنت مستعدا لقبول المهمة ولو لمدة 24 ساعة فقط». وأضاف يحيى، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «سأخوض مباراة بطل الصومال وبعدها سأرحل ولو طلبني الزمالك في أي وقت سألبي النداء». ووجه يحيى، الشكر إلى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تحمله مسؤولية صناعة فريق قوي، مشيرا إلى أن الفريق سيكون جاهزا للفترة المقبلة بالشكل الأمثل.

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