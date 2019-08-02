شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض تدريبا صباحيا غدا استعدادا لبطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد طارق يحيى المدير الفنى للزمالك، التاسعة والنصف من صباح غداً السبت، موعداً للمران الذى يأتى ضمن الاستعدادات لمواجهة لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها يوم 11 من شهر أغسطس الجارى، فى ذهاب دور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا.

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فيما أدى مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك، اليوم برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل في مقر النادي وذلك على هامش تدريبات الفريق اليوم الجمعة.

فى الوقت الذى شدد مجدداً طارق يحيى إنه سيرحل عن قيادة الفريق الأبيض بعد توليه المهمة بشكل مؤقت عقب الانتهاء من مواجهة بطل الصومال بعد استقدام إدارة النادى الأبيض لمدرب أجنبى خلال الأسبوع الجارى.