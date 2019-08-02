شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحصل على توقيع العراقى همام طارق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولي النادي الاسماعيلي ، علي توقيع همام طارق صانع ألعاب المنتخب العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية . ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة. Advertisements وكان همام طارق قد فسخ عقده مع الاستقلال الايراني بسبب عدم حصوله علي مستحقاته المادية ورفض همام طارق عرضا من القوات الجوية العراقية للانضمام لصفوفه مفضلا عرض الاسماعيلي .

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