شكرا لقرائتكم إيهاب جلال: لم يتم إخطارى بتولى المنتخب وسعيد بالتواجد مع المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للمصري البورسعيدي عدم تواصله مع أى من مسئولي اتحاد الكرة المصري، بخصوص تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وعبر ايهاب جلال في تصريحات للموقع الرسمى للنادي المصري البورسعيدي ، عن سعادته البالغة بالتواجد داخل القلعة الخضراء.

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وأضاف ايهاب جلال، أن كامل تركيزه مع المصري حالياً خاصة وأن الفريق مقبل وبعد نحو شهر على المشاركة في النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية التي يطمح الفريق في الوصول فيها لأبعد مدى وهو الأمر نفسه لبطولتي الدوري وكأس مصر وذلك تحقيقاً لطموحات جماهير المصرى.

ويسعى اتحاد الكرة المصري في الفترة الحالية لحسم ملف المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني بعد إقالة أجيري عقب الخروج من أمم إفريقيا.