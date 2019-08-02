شكرا لقرائتكم النصر يغلق التدريبات استعدادا للوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعاود النصر تدريباته يوم الجمعة في إطار التحضير للقاء الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل.

وأوضح النصر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن المران سيكون مغلقا، وكانت بعثة النصر قد عادت من البرتغال بعد إقامة معسكر تحضيري لقرابة 3 أسابيع يوم الخميس.

يذكر أن النصر سيفتتح مسيرته في دوري المحترفين السعودي يوم 22 أغسطس الجاري ضد ضمك بملعب الملك فهد الدولي.