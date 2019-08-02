شكرا لقرائتكم الوحدة يعزز دفاعه بياسين حمزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع الوحدة برئاسة سلطان أزهر، مع المدافع ياسين حمزة بعقد يمتد حتى 2021 قادماً من صفوف فريق الفتح.

ولعب ياسين مع التعاون لأربعة أعوام قبل اللعب للاتحاد في 2015 حتى 2018، ومنه إلى الفتح في الموسم الماضي.

وقام الوحدة بعدد من التعاقدات استعداداً للموسم المقبل، كالفرنسي يوسف نياكاتي والأسترالي كريغ غودوين والجزائري مصطفى زغبة وخالد أيدنون قائد منتخب بنين.