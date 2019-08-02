الموجز أعلن النادي الإسماعيلي، عبر حسابه على "تويتر" عن توقيع محمود دونجا ليضنم لصفوف الأصفر. وكتب : رسمياً بعقد لمدة 3 سنوات .. محمود دونجا اسمعلاوي . ووقع محمود دونجا على العقود خلال الجلسة التي جمعته مع محمد محسن أبوجريشة عضو اللجنة الفنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً .. محمود دونجا في الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.