انت الان تتابع لقاء ليفربول وتشيلسي.. حكمة تدير "السوبر الأوروبي" للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت

ستكون الحكمة الفرنسية، ستيفاني فرابارت، أول امرأة تدير مباراة كرة قدم في بطولة رسمية "كبرى" للرجال بأوروبا، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن توليها إدارة مباراة السوبر الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ستتولى أنثى إدارة مباراة السوبر الأوروبي 2019 في إسطنبول، لتكون أول امرأة تدير مباراة رسمية كبرى في بطولات الرجال التابعة للاتحاد الأوروبي".

وأضاف اليويفا عبر صفحته على نفس الموقع: "تهانينا لستيفاني فرابارت، وفريقها الذي سيتكون غالبا من النساء على التعيين".

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وستجمع مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في 14 أغسطس/آب الجاري في مدينة إسطنبول التركية.

وتجمع هذه المباراة عادة بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطول الدوري الأوروبي، وقد توج ليفربول بالبطولة الأولى وتشيلسي في الثانية الموسم الماضي.