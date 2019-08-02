رسميا.. تركي آل الشيخ مالكا جديدا لنادي ألميريا الإسباني

أصبح تركي آل الشيخ الرئيس الجديد لنادي ألميريا الإسباني، بعدما تمت عملية البيع في حضور رئيس النادي السابق طيلة 16 عاماً، ألفونسو غارسيا.

نشر النادي صورة عبر حسابه الرسمي لتركي آل الشيخ بقميص الفريق، بعدما ترك منصبه نادي بيراميدز، بعد بيع النادي للإماراتي سالم الشامسي.

ووفقاً لتقرير على موقع diariodealmeria، فإن قيمة بيع النادي تقدر بـ20 مليون يورو، حسب بعض المصادر.