شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يضم «دونجا» من الزمالك بشكل نهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بتفعيل بند الشراء في عقد محمود عبدالعاطي «دونجا» لاعب وسط الفريق المعار من الزمالك، وذلك لمدة 3 مواسم مقبلة وفقا للعقد المبرم مع نادى الزمالك.

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وقدم «دونجا» أداءً مميزًا بقميص الدراويش في فترة الإعارة التي خاضها بالنصف الأخير من الموسم الماضي ونجح في الانسجام بشكل سريع مع لاعبي الفريق.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، رحب جهاز الدراويش بشراء اللاعب باعتباره أحد العناصر المميزة في مركزه ويتمتع بخبرات كبيرة وهو ما سيعود بالنفع على الفريق.

ووقع «دونجا» على العقود خلال الجلسة التي جمعته مع محمد خلف، مدير التعاقدات والتسويق بالدراويش، ومحمد محسن أبوجريشة عضو اللجنة الفنية.