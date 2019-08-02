شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني لـ«أوناجم» على هامش مران الزمالك.. وعبدالشافي يتدرب في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع طارق يحيى، المدير المؤقت للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا خاصًا للمهاجم المغربي محمد أوناجم، المنضم مؤخرا للفريق، حيث طلب يحيى من اللاعب أداء تدريبات منفردة بالركض حول الملعب. كما خضع محمد عبدالشافي الظهير الأيسر العائد للزمالك، لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بعد أداء التدريبات البدنية في الملعب.

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وحصل سُباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي «الونش» وحمدي النقاز وفرجاني ساسي وأحمد سيد «زيزو» ومحمود عبدالعزيز، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني.

بينما تواجد في التدريبات اليوم كل من: عبدالله جمعة وأيمن حفني وعمر السعيد ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني ويوسف إبراهيم «أوباما» ومحمد عنتر وخالد بوطيب بجانب الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك مؤخرا.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام بطل الصومال بدور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.