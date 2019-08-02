شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي وديانج يشاركان لأول مرة في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش.
وشارك حمدي للمرة الأولى في مران الفريق، بعد نهاية فترة إعارته لنادي الجونة.
كما ظهر المالي أليو ديانج، المنضم حديثًا للنادي، وشارك اللاعب للمرة الأولى في المران الجماعي بعد انتقاله رسميًا للنادي الأهلي قادمًا من فريق مولودية الجزائر.
وخاض «ديانج» تدريبات منفردة خلال الفترة الماضية، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، فيما انتظم، اليوم، في مران الفريق الجماعي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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