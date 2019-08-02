شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أحمد مدبولي لاعبًا في الإسماعيلي لمدة 4 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إتمام إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع أحمد مدبولي جناح وصانع ألعاب نادي الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، نجح مسؤولو الإسماعيلي في ضم أحد أمهر لاعبي الدوري المصري بعقد طويل الأمد، ضمن سياسة مجلس الإدارة في ضم لاعبين مميزين وعلى مستوى عال قادرين على إحداث الفارق مع الفريق.

ووقع اللاعب في حضور محمد خلف، مدير إدارة التسويق والتعاقدات، بجانب محمد محسن أبوجريشة، عضو اللجنة الفنية.

كان الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر، قد طالب بتدعيم هذا المركز من أجل زيادة الفاعلية الهجومية والتي عانى منها الفريق خلال منافسات الموسم المنقضي.