شكرا لقرائتكم خبر عن سُباعي الزمالك راحة من التدريبات بإذن الجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل سباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي «الونش» وحمدي النقاز وفرجاني ساسي وأحمد سيد «زيزو» ومحمود عبدالعزيز، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني.

بينما تواجد في التدريبات اليوم كل من: عبدالله جمعة وأيمن حفني وعمر السعيد ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني ويوسف إبراهيم «أوباما» ومحمد عنتر وخالد بو طيب بجانب الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك مؤخرا.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام بطل الصومال بدور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا .