شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط أحمال الأهلي يبدأ برنامج إعداد الفريق لمواجهة «اطلع برة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامج بدني خاص لتجهيز اللاعبين، والوصول بمعدلات اللياقة إلى مستواها الطبيعي؛ استعدادا لمباراتي «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق واستمرت 4 أيام.

ويركز أليخاندرو على الجانب البدني في مران الفريق اليوم، بالتنسيق مع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، بهدف رفع مستوى لياقة اللاعبين، والوصول بها إلى المعدل الطبيعي، في إطار التحضير لضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان.

وكان لاسارتي حرص على منح اللاعبين راحة بعد انتهاء مباراة الزمالك ونهاية مسابقة الدوري العام بشكل رسمي، وذلك قبل بداية التحضير لمواجهات المرحلة المقبلة بداية من لقاءي فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتهما خلال شهر أغسطس الجاري.