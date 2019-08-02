شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الزمالك الجديدة تشارك في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور ومشاركة جميع الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي مؤخرا، وأعلن عنها رئيس النادي في مؤتمر صحفي بمقر النادي الأربعاء الماضي.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، تواجد في التدريب كل من، محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي ومحمد عبدالشافي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» وإسلام جابر ومصطفى محمد وكريم بامبو.
ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب بدور الـ 64 بدوري أبطال أفريقيا.
وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن إسناد مهمة المدير الفني للفريق إلى طارق يحيى، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.
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