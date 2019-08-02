شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى مدافع في العالم.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع «ماجواير» بـ85 مليون إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن توصله لإتفاق نهائي مع نظيره نادي ليستر سيتي، للحصول على خدمات الدولي هاري ماجواير مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة تعاقد الشياطين مع هاري ماجواير ستكلف خزينة مانشستر يونايتد نحو 85 مليون جنيه إسترليني.

وسيكون هاري ماجواير أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم متخطيًا رقم الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي انتقل لصفوف ليفربول قادماً من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018، بالإضافة إلى أنه أغلى صفقة هذا الصيف حتى الآن في الدوري الانجليزي الممتاز «بريميرليج».