دورتموند يتطلع لاقتلاع لقب السوبر من البايرن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عندما يلتقي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند اليوم في مباراة كأس السوبر الألماني لكرة القدم، سيسعى دورتموند لاستغلال المباراة في استعراض قوته وطموحه للموسم الجديد أمام جماهيره.

وواصل بايرن ميونخ هيمنته على لقب البوندسليجا حيث توج في الموسم الماضي باللقب للمرة السابعة على التوالي، بينما كان آخر تتويج لدورتموند في المسابقة عام 2012.

ويمكن للمدير الفني لدورتموند، لوسيان فافر الاستفادة من عدة صفقات جديدة مهمة، يتمثل أبرزها في انضمام جوليان براندت (باير ليفركوزن) وثورجان هازارد (بوروسيا مونشنجلادباخ) وماتس هاميلز (بايرن ميونخ) ونيكو شولز (هوفنهايم).

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بينما كان أبرز الراحلين عن بوروسيا دورتموند، عبدو ديالو، المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وكريستيان بوليسيتش الذي انضم إلى تشيلسي الإنجليزي.

ويغيب براندت عن المباراة التي يحتضنها دورتموند على ملعب «سيجنال إيدونا بارك».

وقال المدير الفني لبايرن ميونخ نيكو كوفاتش عقب هزيمة الفريق الودية أمام توتنهام الإنجليزي بضربات الجزاء الترجيحية الأربعاء الماضي «كأس السوبر مباراة جيدة، تعاملت معها بجدية شديدة في العام الماضي وسنتعامل معها بنفس الكيفية هذا العام».

وكان بايرن ميونخ قد توج بالسوبر العام الماضي عقب انتصار كبير 5-0 على آينتراخت فرانكفورت.