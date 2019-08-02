79 طن مياه شرب.. الاستهلاك المتوقع لجمهور الأهلي والهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

تسعى إدارة نادي الأهلي لتجهيز جميع الترتيبات اللازمة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الهلال في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، والتي ستلعب في السادس من أغسطس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، ومن أهمها توفير عبوات مياه الشرب بكثافة للتخفيف من حرارة الجو.

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة يوم المباراة بين 33 و37 درجة مؤية مع رطوبة قد تصل إلى نسبة 71%، وهو الأمر الذي يعني تناول المشجع كمية مياه أكبر من الكمية المعتادة خاصة أن جماهير الأهلي (المجانين) سيحضرون مبكرا وقبل المباراة بساعات عدة، مما يعني تناول المياه بشكل كبير.

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وفي حالة وصول عدد الحضور الجماهيري إلى 50 ألف متفرج من أصل سعة الملعب التي تصل إلى 62 ألف مشجع، فستكون حاجة الحضور إلى 66 طن مياه شرب، وذلك بواقع 4 عبوات سعة 330 مل كحد أدنى لكل مشجع.

أما في حالة وصول عدد الحضور الجماهيري إلى 60 ألف مشجع، فسترتفع نسبة المياه المتوقع استهلاكها إلى 79 طنا، ما يعادل 79 ألف لتر مياه شرب (الطن = ألف لتر).

يذكر أن آخر مواجهة بين الأهلي والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، جرت ضمن إياب دور الأربعة لكأس زايد للأندية العربية بحضور أكثر من 33 ألف متفرج.